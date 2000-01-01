Наша производственная мощность составляет более 2 500 граммов в месяц. Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж: Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
Описание: В растворе – фиолетовый концентрат Описание: В сухом виде – черный кристаллический порошок Чистота: 99,5+%
Упаковка: Темное бутылочное стекло Упаковка включена в стоимость доставки.
Если Вас интересует другой объем или появились вопросы обращайтесь в отдел продаж. Мы с радость поможем Вам с выбором! Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
ФУЛЛЕРЕН C60 99,9%+ NS
IDC-C60-99.9NS
5175,00 ≤
р.
Количество
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Описание: В растворе – фиолетовый концентрат Описание: В сухом виде – черный кристаллический порошок Чистота: 99,9+%
Упаковка Темное бутылочное стекло Упаковка включена в стоимость доставки.
Если Вас интересует другой объем или появились вопросы обращайтесь в отдел продаж. Мы с радость поможем Вам с выбором! Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
ФУЛЛЕРЕН C60 99,5%+
IDC-C60-99.5
2775,00 ≤
р.
Количество
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Описание: В растворе – фиолетовый концентрат Описание: В сухом виде – черный кристаллический порошок Чистота: 99,5+%
Упаковка Темное бутылочное стекло Упаковка включена в стоимость доставки.
Если Вас интересует другой объем или появились вопросы обращайтесь в отдел продаж. Мы с радость поможем Вам с выбором! Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
ФУЛЛЕРЕН C60 99,9%+
IDC-C60-99.9
4425,00 ≤
р.
Количество
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Описание: В растворе – фиолетовый концентрат Описание: В сухом виде – черный кристаллический порошок Чистота: 99,9+%
Упаковка Темное бутылочное стекло Упаковка включена в стоимость доставки.
Если Вас интересует другой объем или появились вопросы обращайтесь в отдел продаж. Мы с радость поможем Вам с выбором! Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
ФУЛЛЕРЕНОЛ C60(ОН)24, С70(ОН)24
Наша производственная мощность составляет более 500 граммов в месяц. Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж: Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
Описание: В растворе – светло-коричневый Описание: В сухом виде – коричневые кристаллы Чистота: 99,99+%
Упаковка: Темное бутылочное стекло Упаковка включена в стоимость доставки.
Если Вас интересует другой объем или появились вопросы обращайтесь в отдел продаж. Мы с радость поможем Вам с выбором! Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
ФУЛЛЕРЕНОЛ C70(ОН)24 99,99%+
IDC-C70(OH)24
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Описание: В растворе – фиолетовый концентрат Описание: В сухом виде – черный кристаллический порошок Чистота: 99,99+%
Упаковка Темное бутылочное стекло Упаковка включена в стоимость доставки.
Если Вас интересует другой объем или появились вопросы обращайтесь в отдел продаж. Мы с радость поможем Вам с выбором! Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
ФУЛЛЕРЕНЫ C70 98.0% - 99.0%+ (CARBON 70)
Наша производственная мощность составляет более 300 граммов в месяц. Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж: Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
Упаковка Темное бутылочное стекло Упаковка включена в стоимость доставки.
ДЕРИВАТЫ ФУЛЛЕРЕНА PCBM [60] - 99,5%
IDC-PCBM-C60 99.5
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Описание: темно-бежевый порошок Качество: 99,5%
Упаковка Темное бутылочное стекло Упаковка включена в стоимость доставки.
ФУЛЛЕРЕНОВАЯ САЖА
Наша производственная мощность составляет более 45 000 граммов в месяц. Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж: Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com
Содержание основного вещества в продукте составляет 7% фуллерена С60/С70. Способ получения: Электродуговой синтез в инертной среде Описание: Черный порошок Состав: 7% фуллеренов C60/C70 Соотношение: С60 – 80% / С70 и выше фуллеренов – 20%
Упаковка Стандартный пластиковый пакет с зажимом, защищающим от влаги.
ФУЛЛЕРЕНОВАЯ СМЕСЬ
Наша производственная мощность составляет более 3 500 грамм в месяц. Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж: Tel.: 8-800-600-49-65 E-mail: info@idc-c.com