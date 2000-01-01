ФУЛЛЕРЕН C60 99,5% - 99,9%+

Наша производственная мощность составляет более 2 500 граммов в месяц.Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж:Tel.: 8-800-600-49-65E-mail: info@idc-c.com