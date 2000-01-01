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ЦИР Углерод
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ЦИР Углерод
INNOVATION DEVELOPMENT CENTER - CARBON
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ФУЛЛЕРЕН C60 99,5% - 99,9%+
Наша производственная мощность составляет более 2 500 граммов в месяц.
Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж:
Tel.: 8-800-600-49-65
E-mail: info@idc-c.com

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ФУЛЛЕРЕНА C60
Цены на Фуллерен С60 99,5% - 99,9% действительны до 31 Декабря 2021 года.
Цены указаны без НДС.
ФУЛЛЕРЕН C60 99,5%+ NS
No solvents
Номер CAS 99685-96-8
Молекулярная масса 720,64
Цена за один грамм:
3375,00 ≤
р.
ПОДРОБНЕЕ
ФУЛЛЕРЕН C60 99,9%+ NS
No solvents
Номер CAS 99685-96-8
Молекулярная масса 720,64
Цена за один грамм:
5175,00 ≤
р.
ПОДРОБНЕЕ
ФУЛЛЕРЕН C60 99,5%+

Номер CAS 99685-96-8
Молекулярная масса 720,64
Цена за один грамм:
2775,00 ≤
р.
ПОДРОБНЕЕ
ФУЛЛЕРЕН C60 99,9%+

Номер CAS 99685-96-8
Молекулярная масса 720,64
Цена за один грамм:
4425,00 ≤
р.
ПОДРОБНЕЕ
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ФУЛЛЕРЕНОЛ C60(ОН)24, С70(ОН)24
Наша производственная мощность составляет более 500 граммов в месяц.
Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж:
Tel.: 8-800-600-49-65
E-mail: info@idc-c.com

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ФУЛЛЕРЕНОЛА С60(ОН)24, С70(ОН)24
ПО ЗАПРОСУ
ФУЛЛЕРЕНОЛ C60(ОН)24 99,99%+
Молекулярная масса 1128
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ПО ЗАПРОСУ
ФУЛЛЕРЕНОЛ C70(ОН)24 99,99%+
Молекулярная масса 1128
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ФУЛЛЕРЕНЫ C70 98.0% - 99.0%+ (CARBON 70)
Наша производственная мощность составляет более 300 граммов в месяц.
Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж:
Tel.: 8-800-600-49-65
E-mail: info@idc-c.com

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ФУЛЛЕРЕНА C70
ФУЛЛЕРЕН C70 98,0%+
Номер CAS 115383-22-7
Молекулярная масса 840.75
16500,00 ≤
р.
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ФУЛЛЕРЕН C70 99,0%+
Номер CAS 115383-22-7
Молекулярная масса 840.75
21375,00 ≤
р.
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ДЕРИВАТЫ ФУЛЛЕРЕНА [60] - PCBM 99,0% - 99,5% (CARBON 70)
Этот продукт изготавливается на заказ.
На складе компании всегда имеются образцы продукции в объеме - до 500 мг.
ПО ЗАПРОСУ
ДЕРИВАТЫ ФУЛЛЕРЕНА
PCBM [60] - 99,0%
Номер CAS 160848-22-6
Молекулярная масса 910,88
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ПО ЗАПРОСУ
ДЕРИВАТЫ ФУЛЛЕРЕНА
PCBM [60] - 99,5%
Номер CAS 160848-22-6
Молекулярная масса 910,88
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ФУЛЛЕРЕНОВАЯ САЖА
Наша производственная мощность составляет более 45 000 граммов в месяц.
Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж:
Tel.: 8-800-600-49-65
E-mail: info@idc-c.com

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФУЛЛЕРЕНОВОЙ САЖИ
ФУЛЛЕРЕНОВАЯ САЖА (7%)
Содержание основного вещества в продукте составляет 7% фуллерена С60/С70.
187,5 ≤
р.
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ФУЛЛЕРЕНОВАЯ СМЕСЬ
Наша производственная мощность составляет более 3 500 грамм в месяц.
Если вас интересует серийный контракт, Вы можете получить индивидуальную скидку. Для уточнения деталей или по любым интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашим отделом продаж:
Tel.: 8-800-600-49-65
E-mail: info@idc-c.com

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФУЛЛЕРЕНОВОЙ СМЕСИ
ФУЛЛЕРЕНОВАЯ СМЕСЬ C60-70%
Номер CAS 131159-39-2
1875,00 ≤
р.
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